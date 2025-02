Nichts zu tun, das ist keine Option. Schon gar nicht für all jene, die am Mittwochabend dem Aufwind- und Bürger-Aufruf gefolgt sind, um mit einem Licht erst auf dem Zella-Mehliser Rathausvorplatz und dann auf dem Gehweg der Hauptstraße entlang eine Lichterkette bildend, ein Zeichen für den Frieden zu setzten. Nicht nur das. Mit einer Schweigeminute gedachten alle gemeinsam der vielen Menschen, die unter Kriegshandlungen weltweit zu leiden haben. „Wir wollen eine Minute in Stille verharren und an all die Opfer erinnern, die in den letzten Jahren, Monaten durch Kriege ihr Leben verloren und auch weiterhin noch immer Leid erfahren“, lud Frank Rothämel vom Kunst- und Kulturverein ein.