Libera vom VfB Suhl: Minami „überragt“ sie alle

Dass Minami Yoshioka eine der kleinsten Spielerinnen der Volleyball-Bundesliga war, konnte man sich denken. Jetzt bestätigte die Liga aber auch ganz offiziell, dass die Japanerin, in der vergangenen Saison Stammlibera beim VfB Suhl Lotto Thüringen, auch die allerkleinste gewesen ist. Zusammen übrigens mit einer ehemaligen Suhlerin, Rene Sain vom VC Wiesbaden nämlich. Beide Abwehrspezialistinnen sind 1,63 Meter groß beziehungsweise klein. Das wird nur noch von Frauke Bartonitz – aktiv beim Zweitligisten TV Hörde – „übertroffen“, die eine Körpergröße von 1,54 Meter hat. Yoshioka, die mit ihren spektakulären Rettungstaten schnell zu einem Publikumsliebling in Suhl avancierte, zog es nach der Saison zurück in ihre Heimat.