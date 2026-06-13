LGBTQ kämpfen um Anerkennung Zehntausende bei Pride in Seoul – Rechte bleiben umkämpft

Kein Präsident hat sich bislang an das Vorhaben gewagt - entweder aus Überzeugung oder aber aus Angst, konservativ-christliche Wählerstimmen zu verlieren.

Auch Ahn Chang Ho, Leiter von Südkoreas nationaler Menschenrechtskommission, lehnt ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz mit dem Verweis ab, es könne die Meinungsfreiheit einschränken.

In der Vergangenheit ist der ehemalige Richter, der 2024 vom konservativen Ex-Präsident Yoon Suk Yeol berufen wurde, immer wieder durch homophobe Aussagen aufgefallen. So bezeichnete er etwa Homosexualität als "zentrales Instrument für eine kommunistische Revolution".

Deutsche Botschaft solidarisiert sich mit LGBT-Community

Unterstützung erhält Südkoreas LGBTQ-Gemeinschaft hingegen von insgesamt 20 vorwiegend europäischen Botschaftsvertretungen, die am Freitag eine gemeinsame Solidaritätsbekundung veröffentlicht haben.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass ein starkes Engagement gegen Diskriminierung die nationale Stärke festigen und zugleich den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die wirtschaftliche Entwicklung voranbringen wird", heißt es in der Erklärung, die auch von der deutschen Botschaft unterzeichnet wurde.

Auffällig ist, dass die Stellungnahme nicht von der US-Botschaft geteilt wurde. Im Gegensatz zu früheren Jahren hat die diplomatische Vertretung der Vereinigten Staaten diesmal nicht an der Veranstaltung teilgenommen.