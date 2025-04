Zweifel bei Wirtz und Alonso?

Die schwierigste Phase seit der vorletzten Saison fällt in eine Zeit, in der intensiv über die Zukunft des Trainers Alonso und von Offensiv-Zauberer Florian Wirtz spekuliert wird. Beide haben über den Sommer hinaus gültige Verträge in Leverkusen. Für beide gibt es aber auch hochklassige und zahlungskräftige Interessenten.