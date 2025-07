Eine neue Oberfläche bekommt derzeit die Fahrbahn der Werrabrücke am Ortsausgang von Leutersdorf in Richtung Themar. Die Bundesstraße 89 ist deshalb bis einschließlich Freitag, 1. August, in beiden Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Mitarbeiter der ausführenden Firma Möller Bau – Straßen- und Tiefbau aus Breitungen frästen zunächst die alte Deckschicht ab, die seit langen von Rissen und Ausbrüchen durchzogen war. Im Anschluss wurde die Oberfläche gut haftend vorbereitet, dann setzte am Dienstagnachmittag der Fertiger an, eine neue Deckschicht aus Asphalt aufzubringen. Auftraggeber für die Reparaturmaßnahme ist das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) Region Südwest mit Sitz in Zella-Mehlis als Straßenbaulastträger. Der unmittelbar vor der Brücke verlaufende Werratal-Radweg ist übrigens nicht von den Arbeiten betroffen.