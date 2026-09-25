Die Begeisterung fürs Angeln wurde Arne Werner sicher in die Wiege gelegt. Der zwölfjährige Leutersdorfer frönt dem Sportfischen, seit er denken kann: Für Arne gibt es nichts Schöneres, als draußen an der Luft und am Wasser zu sein – immer dabei eine Angel. „Mein Papa ist Angler und da hat er mich mitgenommen, an Seen, Flüsse, Bäche, im Urlaub – ich war immer vorn dabei“, erinnert sich der Siebtklässler, der die Regelschule in Obermaßfeld-Grimmenthal besucht. Beim zugucken entstand schnell der Wunsch, es selbst zu probieren. „Die erste Angel bekam er mit vier“, erzählt Papa Christoph. So mussten Mama Victoria und der jüngere Bruder Magnus akzeptieren, dass sich bei den „Großen“ künftig (fast) alles um den Angelsport dreht – auch wenn es um den Urlaub geht.