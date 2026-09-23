Berlin - Schauspielerin Wolke Hegenbarth ("Mein Leben & Ich") hat ihren Urlaub ohne Handy verbracht und ist darüber alles andere als unglücklich gewesen. "Das Handy ist mir in den Pool gefallen und ich war plötzlich offline", sagte die 46-Jährige der Zeitschrift "Bunte". Der TV-Star verbrachte dem Bericht zufolge deshalb vier Wochen ohne soziale Medien. "Eine Befreiung", sagte Hegenbarth dazu. "Sonst schleppst du immer dieses zweite Gehirn mit dir herum und bist nie ganz präsent."