Im Film sagt ein Mann den Satz zu ihr: "Mit 50 endet es eben." So etwas habe sie sich persönlich nie anhören müssen, so Moore. "Aber ich bin mir der Tatsache bewusst, dass der Wert von Frauen lange Zeit an ihrer Fruchtbarkeit gemessen wurde - was bedeutet, dass, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, in die Wechseljahre kommt, man nicht mehr begehrenswert ist, man dann gewissermaßen in eine kleinere Gruppe verbannt wird und dadurch weniger Möglichkeiten hat."