München - Kommt es doch zu Konzerten der Spice Girls? Zumindest Sängerin Mel C (52) hofft auf eine baldige Bühnenrückkehr der weltbekannten Popband. "Na, ich hoffe doch sehr, dass wir das vorher hinkriegen und schon in diesem Jahr was passieren wird", sagte Melanie C, eine der fünf Sängerinnen, der deutschen Ausgabe des "Playboy" auf die Frage, ob Fans nach den zwölf Jahre auseinanderliegenden Reunion-Tourneen von 2007 und 2019 erst 2031 wieder mit einer Tour rechnen können. Melanie B (50) hatte einem Comeback zuletzt eine Absage erteilt.