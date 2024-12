Mit dem geplanten Ausscheiden des beliebten Duos nach der 100. Folge im kommenden Jahr hadere er nicht, sagte Wachtveitl gegenüber der "Zeit". Er wolle lieber aufhören, "solange es die Leute noch schade finden". Wie der Ausstieg am Ende konkret vor sich gehe, stehe noch nicht fest. "Aber wir würden gern ohne dramatische Überhöhung gehen. Wir haben uns immer als lebenszugewandte Figuren empfunden und würden gern auch so in Erinnerung bleiben", sagte der Schauspieler.