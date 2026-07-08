Leute Vorwürfe von Paris Hilton - Internat verliert Lizenz

"Diese Programme versprachen Heilung, Wachstum und Unterstützung", führte Hilton 2024 bei einer Anhörung in Washington aus. Stattdessen aber habe sie zwei Jahre lang weder frei sprechen noch sich frei bewegen dürfen, berichtete die zweifache Mutter. "Ich wurde zwangsweise mit Medikamenten vollgepumpt und vom Personal sexuell missbraucht." Ihr Eltern hätte von alldem nichts gewusst, erzählte Hilton weiter. Sie seien getäuscht worden von den Betreibern der Einrichtungen - von einer "gewinnorientierten Industrie", wie Hilton sagte.