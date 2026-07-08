Leute Vorwürfe von Paris Hilton - Internat verliert Lizenz

Los Angeles - Ein Internat im US-Bundesstaat Utah, in dem US-Sängerin Paris Hilton (45) nach eigenen Worten als Teenager misshandelt wurde, muss den Schulbetrieb einstellen. Die Behörde für Gesundheit und Soziales hat der privaten Einrichtung Provo Canyon School in Springville die Lizenz entzogen, wie US-Medien berichteten. Dafür habe sie "gekämpft und gebetet", schrieb die Sängerin auf Instagram. Sie dankte Betroffenen, die sich über Jahre hinweg "mutig" zu Wort gemeldet hätten. Endlich würden die Kinder dort herausgeholt werden. Dies sei "ein starker Schritt zum Schutz zukünftiger Generationen".