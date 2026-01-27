Leute Victoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt

Victorias ältester Sohn, Brooklyn Peltz Beckham, hatte sich in der vergangenen Woche in den sozialen Medien von seinen Eltern losgesagt. "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen", schrieb er auf Instagram. In dem Beitrag erhebt er mehrere Vorwürfe gegen seine Eltern, dabei geht es auch um seine Ehefrau Nicola Peltz. Weder David Beckham noch Victoria äußerten sich bisher zu den Vorwürfen. Der Ex-Fußballprofi und die Designerin haben drei Söhne und eine Tochter.