Leute Victoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt

Paris - Inmitten des großen Krachs bei der Beckham-Familie ist Modedesignerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham eine besondere Ehre zuteilgeworden. Die 51-Jährige wurde in Paris vom französischen Kulturministerium zur Ritterin des Ordens der Künste und der Literatur (Chevaliere de l'Ordre des Arts et des Lettres) ernannt. Damit sollen der Nachrichtenagentur PA zufolge bedeutende Beiträge in den Bereichen Kunst und Literatur gewürdigt werden. Die 51-Jährige gründete 2008 ihr berühmtes Label und machte sich damit einen Namen in der Modebranche.