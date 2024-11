München - Schauspielerin Uschi Glas (80) könnte sich einen Umzug in ein Pflegeheim eines Tages grundsätzlich vorstellen. Im Sommer habe sie in einem Heim in Hamburg einen Film gedreht, sagte die Schauspielerin bei der Premiere des Films "Toni und Helene" in München. Über einen Umzug in ein Pflegeheim sagte sie: "Wenn es an einem Tag mal so wäre und es gibt keinen anderen Weg - ja, dann ist das halt so."