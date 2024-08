Auf Instagram veröffentlichte der Talkmaster ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die drei über eine Landstraße fahren und den Song "Killer Queen" der Band Queen mitsingen. "Das ist irgendwie surreal, aber total witzig und cool", sagte Ewerdwalbesloh. Am Ende lud Fallon ihn und seine Mutter sogar in die USA ein. Er habe gesagt: "Wenn ihr mal in New York seid, ruft mich bitte an und kommt in meine Show."