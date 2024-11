Barbara Treichel (84) ist die Mutter von Tim Wilde und hadert mit dessen Einsatzort am Bodensee. In einem Interview für die ARD-Produktion sagte sie: "Ich habe selber den Motorbootführerschein und würde niemals auf dem Bodensee Boot fahren. Der ist mir zu unheimlich. Soll der Junge doch lieber hier an der Ostsee Wasserschutzpolizist werden. Da ist es sicherer und ich sehe ihn öfter."