Angst vor dem Tod hat die 80-Jährige nicht, was mit ihrem 2021 verstorbenen Mann zu tun hat, den sie bis zu seinem Tod gepflegt hat. "Ich freue mich auf das Wiedersehen mit ihm und habe die Hoffnung, dass sich nach meinem Tod unsere Energien wiedertreffen", sagte Kühnemann. "Ich spreche jeden Tag mit ihm, begrüße ihn morgens, wünsche ihm abends eine gute Nacht." Und sie vermisse ihn jeden Tag. "Ich bin von ihm so, so, so unendlich geliebt worden. Ja, die Liebe bleibt."