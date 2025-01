Welches Erlebnis sie in allen den Jahren besonders berührt hat? "Hier muss ich vor allem an einen Moment denken: Es war auf Maui, Hawaii. Nach einer Inselrundfahrt während eines drehfreien Tages spielte der Busfahrer plötzlich das Lied "Over the Rainbow / What a Wonderful World" von Israel Kamakawiwoʻole. Wir fuhren zum Hafen runter. Wir alle konnten auf unser Traumschiff blicken, während die Sonnte unterging. Es war ein ergreifender und berührender Moment."