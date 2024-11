Der Andrang nach einer mehrjährigen Konzertpause war so groß, dass in den USA das Verkaufssystem Ticketmaster zusammenbrach. Das beschäftigte sogar den US-Kongress. Der "Eras Tour"-Film, der vergangenes Jahr in die Kinos kam, gilt jetzt schon als erfolgreichster Konzertfilm aller Zeiten. In Deutschland spielte Swift sieben Konzerte in Gelsenkirchen, München und Hamburg, die ebenfalls nach Minuten ausverkauft waren.