Swift sprach auch über die tiefe Freundschaft mit ihrer Kindheitsfreundin Abigail Anderson, bei deren Hochzeit sie Trauzeugin war: "Als ich mit 14 Jahren nach

Nashville zog, war ich die Neue in der Schule. Ich wusste überhaupt nicht, mit

wem ich mich anfreunden sollte. Da gab es die coolen Mädchen, die netten Mädchen - und dann gab es Abigail!" Es sei schön, jemanden zu finden, bei dem man sich überhaupt nicht verstellen müsse, der einen mit all seinen verrückten Eigenheiten verstehe und genauso liebe, wie man wirklich ist. "Genau das habe ich damals mit Abigail gefunden."