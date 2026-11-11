Berlin - Echte Freundschaften halten auch dann, wenn man sich mal längere Zeit aus den Augen verliert - das weiß auch Superstar Taylor Swift. "Selbst wenn man sich irgendwann aus den Augen verliert, wenn der Kontakt mal enger und mal weniger eng ist, bleibt diese Verbindung bestehen", sagte die 36-Jährige im Interview mit der "Bunten". Wenn ein Mensch einem einmal wirklich etwas bedeutet habe, dann könne er das auch immer wieder tun. Swift ist bekannt für ihre Songtexte, in denen es oft auch um das Thema Freundschaft geht.