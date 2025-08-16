Leute: Tarantino: Gebe Regie-Nachfolge gerne an David Fincher ab

Los Angeles - Hollywoodstar Brad Pitt (61) steht seit Kurzem für ein Nachfolge-Projekt des Tarantino-Films "Once Upon a Time in Hollywood" vor der Kamera. Jetzt ist "Fight Club"-Regisseur David Fincher (62) an Bord, der "The Adventures of Cliff Booth" nach einem Drehbuch von Oscar-Preisträger Quentin Tarantino (62) inszeniert. In einem seltenen Interview in dem Podcast "The Church of Tarantino" schwärmt Tarantino über "das Beste von beidem": "Ich habe Brad und ich habe meinen Lieblings-Regisseur David Fincher bekommen."