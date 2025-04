Los Angeles - Die amerikanische Schauspielerin Sydney Sweeney (27) spielt Medienberichten zufolge in der Verfilmung eines Videospiels mit. Das im März erschienene Koop-Game "Split Fiction" soll von Regisseur Jon M. Chu ("Wicked") verfilmt werden, wie die Portale "Variety" und "The Hollywood Reporter" berichten. Welche Rolle Sweeney ("Wo die Liebe hinfällt", "Euphoria", "The White Lotus") spielen wird, sei noch unklar.