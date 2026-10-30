Leute: Susan Link tut sich mit Komplimenten schwer

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Fernsehmoderatorin Susan Link ("Morgenmagazin") kann nicht gut Komplimente annehmen. "Ich lerne das noch", sagte sie laut Mitteilung des Senders Hit Radio FFH im Talk "Silvia am Sonntag" bei Moderatorin Silvia Stenger. "Ich denke immer so: "Das ist irgendwie so peinlich. Hoffentlich habe ich da richtig reagiert und so"." Auch stehe sie nicht gerne im Mittelpunkt, gehe um rote Teppiche herum und besuche nicht gerne alleine Veranstaltungen.