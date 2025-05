Leute: Stefanie Hertel litt unter fehlender Anerkennung

Mit 45 feiert die Sängerin inzwischen schon ihr 40. Bühnenjubiläum. Das will sie mit Gästen wie der Münchener Freiheit, Vincent Weiß oder Ross Antony bei einem Open-Air-Konzert in Klingenthal im Vogtland feiern, wo sie herkommt. Inzwischen lebt sie aber schon seit vielen Jahren im Chiemgau in Oberbayern.