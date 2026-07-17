Leute "Star Trek"-Star kündigt Metal-Konzert an

Los Angeles - Der 95-jährige "Star Trek"-Star William Shatner hat einen Debüt-Auftritt mit seiner Heavy-Metal-Band The *uckers angekündigt. Der Kanadier, der mit seiner Rolle als Captain Kirk in "Star Trek" weltberühmt wurde, teilte auf Instagram eine Mitteilung, laut der er mit seiner Band am 20. September bei einem Musikfestival in Chicago auftreten soll. Zu einem Bild, auf dem er in Lederjacke in gespielter Drohgebärde eine Gitarre schwingt, schrieb er: "Das ist ein Ereignis, von dem du deinen Enkelkindern bestimmt noch erzählen wirst!"