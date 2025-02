Medien hatten im Herbst des vergangenen Jahres über einen heftigen Beziehungsstreit zwischen Lombardi und seiner Partnerin Laura Maria Rypa an ihrem Wohnort in Köln berichtet. Rypa rief damals die Polizei, wie sie später in einem Interview der "Bild"-Zeitung erzählte. Lombardi habe bei dem Streit "auf einmal angefangen, mit irgendwelchen Sachen rumzuschmeißen" und sie sei überfordert gewesen. Zugleich betonte die Influencerin: "Er hat mich nicht geschlagen."