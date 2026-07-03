Leute: Sohn von Uschi Glas gibt Verlobung bekannt

München - Ben Tewaag (50), Reality-TV-Darsteller und Sohn von Schauspielerin Uschi Glas, hat sich verlobt. "Sie ist eine heißblütige Italienerin mit sizilianischen Wurzeln", sagte Tewaag der "Bild"-Zeitung über seine Verlobte Elena, nachdem er ein gemeinsames Bild auf Instagram veröffentlicht hatte. "Sie spricht sieben Sprachen, ist 41 Jahre alt und lebt in Spanien. Wir sind beide Abenteurer, und was ich besonders toll an ihr finde: Sie ist brutal gebildet. Und sie hat eine Stimme, die mich umhaut."