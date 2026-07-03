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  4. Sohn von Uschi Glas gibt Verlobung bekannt

Leute Sohn von Uschi Glas gibt Verlobung bekannt

«Find what you love & let kill you!»: Mit etwas kryptischen Worten meldet sich Ben Tewaag auf Instagram zu Wort. Jetzt erklärt er, wer die Frau auf dem zugehörigen Bild ist.

Leute: Sohn von Uschi Glas gibt Verlobung bekannt
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Hält sich mit 50 Jahren für alt genug zum Heiraten: Ben Tewaag, Sohn von Schauspielerin Uschi Glas. (Archivbild) Foto: picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

München - Ben Tewaag (50), Reality-TV-Darsteller und Sohn von Schauspielerin Uschi Glas, hat sich verlobt. "Sie ist eine heißblütige Italienerin mit sizilianischen Wurzeln", sagte Tewaag der "Bild"-Zeitung über seine Verlobte Elena, nachdem er ein gemeinsames Bild auf Instagram veröffentlicht hatte. "Sie spricht sieben Sprachen, ist 41 Jahre alt und lebt in Spanien. Wir sind beide Abenteurer, und was ich besonders toll an ihr finde: Sie ist brutal gebildet. Und sie hat eine Stimme, die mich umhaut."

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Auch Tewaags Verlobte kam bei der "Bild" zu Wort: "Uns verbindet unser Humor, die Ironie. Er ist clever und scharfsinnig und bringt mich zum Lachen. Wir reiten auf derselben Welle." Tewaag, gebürtiger Münchner und ehemaliger Teilnehmer bei TV-Shows wie "Promi Big Brother" und "Kampf der Realitystars", ergänzte: "Ich bin jetzt 50. Das ist das richtige Alter, um zu heiraten."