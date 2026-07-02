Leute: Soap-Star Ania Niedieck stibitzte ihrer Mutter Kleingeld

Köln/Mettmann - Schauspielerin Ania Niedieck ("Alles was zählt") spricht offen über kleine Sünden aus ihrer Kindheit: Nach eigenen Worten hat sie gelegentlich Kleingeld aus dem Portemonnaie ihrer Mutter genommen. "Ich habe in meiner Kindheit tatsächlich ab und zu heimlich Geld von meiner Mutter gestohlen", sagte die 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Das passierte meistens morgens, wenn ich keine Lust auf ein normales Butterbrot hatte oder wegen des Verschlafens mit leerem Magen zur Schule musste."