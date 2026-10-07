Berlin - Schauspieler und Autor Sky du Mont hat sich in einem Interview dafür ausgesprochen, ein rechtliches Verbot der AfD zu prüfen. "Die AfD ist keine normale Partei. Sie hetzt nicht nur, sie mobilisiert gezielt gegen die Grundfesten unserer Demokratie", sagte der 79-Jährige dem Portal "t-online.de" auf die Frage, ob die AfD verboten werden sollte. "Wenn wir zulassen, dass eine Partei die Abschaffung des Rechtsstaats propagiert, dann haben wir unsere eigene Verfassung verraten", sagte er weiter.