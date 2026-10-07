Du Mont stärkte Kerkeling auf Instagram den Rücken

Er sei überwältigt von unzähligen berührenden Reaktionen auf seine Rede im Thüringer Landtag, sagte er. Kerkeling hatte dort bei einer Anhörung zum Für und Wider eines AfD-Verbotsverfahrens gesprochen. "Wir sind in Deutschland an einem Punkt angekommen, an dem es Mut und Kraft kostet, für unsere freiheitliche Gesellschaft einzutreten." Du Mont hatte den Post mit den Worten kommentiert: "Ich bin entsetzt über die offenen, hasserfüllten Kommentare. Ich schäme mich, dass so etwas, nach unserer Geschichte, wieder möglich ist."