Leute: Simone Ballack trägt Schmuck mit der Asche ihres Sohnes

Berlin - Simone Ballack trägt laut eigenen Worten die Asche ihres toten Sohnes Emilio in einem Schmuckstück immer bei sich. Nun hadert die 49-Jährige damit, ob sie es auch mit nach Australien ins RTL-Dschungelcamp nehmen soll. "Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Anhänger mit dem Stein meines Sohnes mitnehmen soll. Er enthält die gepresste Asche von Emilio und ist ein einzigartiges Schmuckstück von unschätzbarem emotionalem Wert für mich", sagte die frühere Frau von Ex-Fußball-Nationalspielers Michael Ballack im Interview mit der Zeitschrift "Bunte".