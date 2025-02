"Männer haben so viel Angst"

Was Menschen über Bisexualität wissen sollten? "Dass man sich nicht aussuchen kann, was für eine sexuelle Identität man hat", antwortet die Rapperin. "Ich mag es nicht, wenn Leute dich nur über deine sexuelle Identität definieren. So nach dem Motto: Natürlich bist du so, du bist ja auch bisexuell. Viele heterosexuelle Männer definieren schwule Männer auf diese Weise. Denen drücke ich gern Sprüche. Und merke dann: Männer haben so viel Angst."