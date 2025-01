Leute: Senta Berger und ihre Erinnerungen an das große Glück

Um Erinnerungen geht es auch in der Beziehungskomödie "Weißt du noch", die 2023 im Kino lief und nun am Freitag (Das Erste, 10. Januar, 20.15 Uhr) um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist. Zudem ist der Film von Regisseur Rainer Kaufmann auch in der ARD-Mediathek verfügbar. Berger und Günther Maria Halmer spielen darin ein Paar, das mit Hilfe einer besonderen Pille die Erinnerungen an schöne, alte Zeiten wecken wollen, mit ungeahnten Folgen.