München - Filmemacher Simon Verhoeven rät in der Debatte um "alte, weiße Männer" zu Offenheit, aber auch Selbstkritik. Er könne damit nichts anfangen, wenn jemand sich darüber beklage, vor dem Reden mehr nachdenken zu müssen, sagte der 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München mit Blick auf seine neue Komödie "Alter Weißer Mann". Er halte es für sehr positiv, sich mehr Gedanken darüber zu machen, was unsensibel und verletzend sein könnte.