Drei Männer kamen in einen Erste-Klasse-Reisebus und hätten "uns nur in aller Ruhe ihre Waffen gezeigt", berichtete Bezzel. "Das war komplett absurd und kein traumatisches schlimmes Erlebnis." Die Täter seien nur an Bargeld interessiert gewesen. "So entstand vielleicht ein Schaden von 250 Euro. Die ganze Sache hat vier Minuten gedauert. Danach hat der Busfahrer angehalten und die sind ausgestiegen. Vermutlich war der Busfahrer mit im Team."