Los Angeles - Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat seinen Enkelinnen eine große Freude mit importierten Dirndln gemacht. "Ich habe ihnen Dirndl mit nach Hause gebracht, und meine kleinen Enkelkinder wollten sie gar nicht mehr ausziehen", erzählte der 79-Jährige dem US-Magazin "People". Demnach rief er seine Tochter Katherine aus einem Geschäft in München mit traditioneller bayerischer Kleidung an, um die Maße ihrer drei Kinder zu erfragen. Seine Enkelinnen trügen die Trachtenkleider "jeden Tag", sagte Schwarzenegger - "ein Volltreffer".