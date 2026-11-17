Los Angeles - "Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger verbringt eigenen Angaben zufolge noch immer Weihnachten mit seiner Ex-Frau Maria Shriver. "Es spielt keine Rolle, ob man geschieden ist oder nicht – wir kommen zusammen", sagte der 79-Jährige dem US-Magazin "People". "Die Kinder lieben das. Also machen wir das so und führen diese Tradition fort." Über die Weihnachtsfeierlichkeiten mit seiner Ex-Frau erzählte Schwarzenegger: "Wir gehen zu Maria rüber und feiern dann mit ihr, und sie hat einen riesigen Weihnachtsbaum."