Leute: Sabrina Setlur will wieder Musik machen

"Ich habe letztes Jahr so drei vier Open Airs gespielt und eigentlich gehofft, dass es mir keinen Spaß macht und ich damit abschließen kann. Aber es war, als hätte ich nie die Bühne verlassen. Und von daher habe ich auch schon wieder Lust, auch Musik zu machen, und ich habe auch vor, wieder ins Studio zu gehen", sagte die 52-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ob es ein Album wird, das muss man mal alles sehen. Ich wollte das eigentlich schon letztes Jahr machen, habe es aber zeitlich einfach nicht hingekriegt."