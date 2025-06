Besonders erinnerte sich Beck an eine Rolle in einem Rosamunde-Pilcher-Film: "Du bist angezogen wie ein englischer Lord, die Gegend ist herrlich, und du arbeitest in Landhäusern, in die man sonst nie reinkäme." In Cornwall hätten manche Einheimische nicht gewusst, dass dort seit Jahrzehnten deutsche Produktionen gedreht würden. Auch bei den "Kroatien-Krimis" ändere er sein Spiel nicht grundlegend, so Beck. Die Maske statte ihn lediglich klischeehaft aus – "aber ohne Akzent".