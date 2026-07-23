Madonna habe in ihrer Erziehung "sehr strenge Zügel angezogen, während ich da ganz anders war", erzählte O'Donnell. Die Kinder der Sängerin seien früher oft bei ihr zum Spielen gewesen und sie habe ihnen dann Eis am Stiel gegeben und Zeichentrickfilme eingeschaltet, schilderte die Komikerin. Madonna habe ihren Kindern hingegen kein Fernsehen erlaubt. "Aber sie ist eine großartige Mutter" und ihre Kinder seien "Konzertpianisten, Künstler und Sänger" geworden.