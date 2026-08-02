Sie selbst habe sich politisch allerdings nicht an vorderster Front bewegt. Damals hatte Rumpf auf Drängen ihrer Mutter bereits eine Ausbildung als Schaufensterdekorateurin absolviert - und einen Kaufmannsgehilfen-Brief in der Tasche.

Mit der Zeit wurde der Sound härter und die Stimme der stets energiegeladen agierenden Inga lauter. So kam es um 1970 zur Gründung der Band Frumpy - mit Kollegen wie dem Keyboarder Jean-Jacques Kravetz, der in Paris das Musik-Konservatorium besucht hatte. "Wir machten im weitesten Sinne progressive Rockmusik, es kamen wieder verschiedene Stilrichtungen zusammen", sagt Rumpf.

Die Vorbilder hießen Jimi Hendrix, Procol Harum, The Rolling Stones. Erst wurde in Dorfkneipen und Tanzsälen gastiert, bald auf den überall entstehenden Festivals mit ihren Publikumsmassen, wo der Frumpy-Sound bestens ankam. "Es war ja die Zeit der Hippie-Bewegung", kommentiert die Sängerin, die lange Haare mit Mittelscheitel trug und sich die schlichte Bühnengarderobe für den androgyn wirkenden Körper selbst schneiderte.

Kultband Frumpy

Dem Drogenkonsum, der in der Szene schon damals grassierte, entzog sich die Frontfrau bald. "Ich trinke höchstens gern mal ein Bier, habe nie viel geraucht, seit fünf Jahren überhaupt nicht mehr", sagt die Musikerin. Frumpy stieg zur Kultband auf und bekam einen Plattenvertrag.

Klassiker von damals, die sie bis heute mit verschiedenen Formationen präsentiert, waren "How The Gypsy Was Born", "Friends", "Indian Ropeman" und "Get On Board". Aus Frumpy ging 1972 Atlantis hervor, wobei wiederum Lindenberg mit von der Partie war. Nach internationalen Konzerterfolgen löste sich Atlantis schon 1976 auf.

Für die vielseitige Rumpf ergaben sich noch viele Neuanfänge. So tourte sie mit ihrer Band Reality, war Dozentin an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater - und gab umjubelte Gospel-Konzerte in evangelischen und katholischen Kirchen. Mit eigenen Songs, in denen sie statt streng überliefertem Glauben eine "Religiosität im weitesten Sinne" formulierte. "Walking In The Light" heißt das dabei entstandene Album.

Endlich Gelassenheit und Muße für die Freunde

Heute lebt die Musikerin, die zweimal verheiratet war, ruhiger - in ihrem Haus in der Wesermarsch, wo sie gern im Garten arbeitet und neuerdings Spanisch lernt. Und sich ihre Auftritte sehr bewusst auswählt.

"Ich bedaure überhaupt nichts", sagt die 79-Jährige - auch in Hinblick auf eine möglicherweise verpasste Weltkarriere. "Ich war ja sehr oft in Amerika und es war auch an vielen Ecken schön, aber es hat mich immer wieder nach Hamburg zurückgezogen", sinniert sie. Und im Älterwerden, sagt die Künstler, sehe sie den Vorteil, endlich die Gelassenheit und Muße zu haben, um sich seinen Freunden wirklich widmen zu können. Alles habe eben seine Zeit.