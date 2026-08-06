Leute Rihanna und Asap Rocky haben als Eltern "jede Menge Hilfe"

New York - Rapper Asap Rocky (37), der Partner von Sängerin Rihanna (38) hat Einblick in das Leben mit drei kleinen Kindern gegeben. Als Eltern seien sie auf viel Unterstützung angewiesen. "Es sind unsere Mütter, unsere Kindermädchen - das ist eine große Hilfe", sagte der Musiker in der "The Jason Lee Show". "Wir bekommen jede Menge Hilfe. Weißt du, das braucht man einfach." Der Rapper war zuvor dafür gelobt worden, dass er und Rihanna trotz vieler Arbeit zugleich Zeit für die gemeinsamen Kinder fänden.