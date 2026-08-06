Leute Rihanna und Asap Rocky haben als Eltern "jede Menge Hilfe"

Manche Eltern hätten leider keine Unterstützung, sagte Asap Rocky. Vor alleinerziehenden Müttern ziehe er den Hut. "Ich weiß als Vater, der für seine Kinder da ist, wie sehr ich mir einfach nur das Beste für meine Kinder wünsche und dass ich für sie da sein möchte. Aber ich bin ein hart arbeitender Mann", sagte er. "Und wenn ich nicht zu Hause bin, muss ich einfach wissen, dass meine Kinder gut versorgt und geliebt werden."