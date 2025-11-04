München - Hollywood-Regisseur Roland Emmerich sieht "eine politische Katastrophe in Amerika". "Hoffentlich wird (US-Präsident Donald) Trump nicht König. Immerhin gibt es Proteste", sagte der gebürtige Stuttgarter, der seit vielen Jahren in den USA lebt, der "Augsburger Allgemeinen". "Wobei es in Europa auch nicht viel besser aussieht. Ich glaube aber, dass die Sache mit Trump eines Tages wieder vorbei sein wird. Die Leute werden hoffentlich nicht auf die Dauer auf so einen Betrüger hereinfallen."
Leute Regisseur Emmerich: "Hoffentlich wird Trump nicht König"
dpa 04.11.2025 - 04:05 Uhr