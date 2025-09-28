Leute Regisseur Akin über deutsche Staatsräson und Palästina

In dem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland hatte Akin den für ihn im Drama "Amrum" zentralen Satz "Du bist nicht schuld, aber du hast dennoch damit zu tun" erklärt. Er habe eine Zeit lang überlegt, die Szene aus dem Film zu nehmen, aber sich dagegen entschieden. "An diesem Satz hängt so vieles. Nicht zuletzt die deutsche Staatsräson, unter der ich die bedingungslose Verteidigung des Existenzrechts Israels verstehe", führte Akin aus. "Das hören vielleicht viele gerade nicht gerne, aber das gehört dazu."