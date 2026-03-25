Leute Rapper Sido kündigt neues Album "Frieden" an

Auf eine Zusammenarbeit mit anderen Musikern angesprochen, sagte der Deutsch-Rapper: "Es gibt viele Features, aber auf eins bin ich besonders stolz: Xavier Naidoo ist auf meinem Album." Er habe mit Naidoo für den Titelsong des Albums zusammengearbeitet. Ein weiterer musikalischer Gast auf der neuen Platte sei der Sänger Menowin Fröhlich.