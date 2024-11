Insbesondere der Unterschied zur Bühne mache das Filmgeschäft so interessant, findet Fiennes. Dass in den berühmten Cinecittà-Studios in Rom die Sixtinische Kapelle und andere Kulissen authentisch nachgebildet wurden, kam Fiennes entgegen. "Wenn man ans Filmset kommt, will man sich nicht wie im Theater fühlen", sagte er. "Man will sich fühlen, als sei man in einer realen Welt und werde dabei gefilmt."