Geboren wurde der vielfach preisgekrönte Sänger 1949 als William Joel als Kind eines deutschen jüdischen Vaters und einer britischen jüdischen Mutter in der New Yorker Bronx. Schon als Kind nahm er Klavierunterricht, spielte bald in Bands und nahm erste Alben auf. Den Durchbruch schaffte er 1973 mit dem Album und gleichnamigen Song "Piano Man".



In den 20 Jahren danach veröffentlichte er zehn weitere Alben mit Erfolgssongs wie "Uptown Girl", "River Of Dreams", "She’s Always A Woman To Me", "It's Still Rock and Roll to Me", "We Didn't Start the Fire" und "Tell Her About It". Kritiker belächelten seinen Americana-Pop häufig, beim Publikum aber verkaufte sich die Musik hervorragend.