In seiner neuen Single "Antistar", die am 23. Januar erscheint, singt Schilling unter anderem darüber, Ansprüche auch mal herunterzuschrauben und nicht der ganz große Star sein zu wollen. "Natürlich ist das auch ein bisschen ein Augenzwinkern auf meine Geschichte und mich als Person", sagte Schilling, der sein Star-Dasein nach eigener Aussage inzwischen nach Auftritten immer schnell wieder ablegen kann.



"Ich bin in der Lage, nach einem Konzert, wenn ich von der Bühne gehe, sehr schnell Privatperson zu sein. Ich suche nicht die Kamera in Deutschland, die gerade an ist, um mich davor zu knallen. Ich bin eher ein zurückhaltender Mensch." Das Wichtigste sei ihm nach wie vor, gute Musik zu machen. Denn, so Schilling: "Ein geiler Song ist ein geiler Song ist ein geiler Song. Darum geht es mir."