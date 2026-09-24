Berlin - Rockmusiker Peter Maffay (77) warnt mit Blick auf die jüngsten Landtagswahlen vor einem Auseinanderbrechen der Gesellschaft. "Wir haben verlernt, in der Gesellschaft zu einem übergeordneten Konsens zu finden, der über den Tellerrand von Parteipolitik hinaus möglich sein müsste. Das vermissen die Menschen in unserem Land", sagte er dem "Mallorca Magazin". Die regierenden Parteien hätten gerade in den vergangenen Jahren erschreckend schlecht performt und dabei Versprechungen gemacht, die sie nicht eingehalten hätten.