Maffay nutzt seine Auftritte auch, um sich politisch auf der Bühne zu äußern. Aktuell sehe er allerdings nicht so viele Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, die das auch täten. "Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen eine gewisse Überdrüssigkeit herrscht wegen der anhaltenden Unfähigkeit der Entscheidungsträger." Junge Künstler könnten zudem die Sorge vor einem wegbrechenden Publikum bei politischen Äußerungen haben. "Aber wir dürfen nicht zulassen und untätig zusehen, wie unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderbricht", sagte der Miterfinder von "Tabaluga".