Berlin - Schauspieler Pedro Pascal ("The Mandalorian", "The Last of Us") hat einen sehr langen und durchaus steinigen Karriereweg hinter sich. Seine Lehrer in der Schulzeit rieten ihm mit drastischen Worten davon ab, auf eine Karriere als berühmter Schauspieler zu hoffen, verriet Pascal der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Ich hatte Lehrer in der Schule, die sagten: Wenn du das machst, um berühmt zu werden, dann bist du am Arsch!"



Zum Glück hätten seine Eltern ihm den Rücken freigehalten, erinnert sich der 51-Jährige während eines Interviews zum "Star Wars"-Kinofilm "The Mandalorian and Grogu", der am 20. Mai in den deutschen Kinos startet. "Ich hatte das Glück, dass meine Eltern es mir ermöglicht haben, vom Schwimmen zum Schauspiel-Unterricht zu wechseln. Sie haben gesehen, dass ich dabeibleibe."