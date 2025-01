Leute Paris Hilton: "Untröstlich" über niedergebranntes Haus

"In diesem Haus haben wir so viele kostbare Erinnerungen geschaffen", führte die Geschäftsfrau, Aktivistin und Sängerin aus. "Es ist der Ort, an dem Phoenix seine ersten Schritte machte und an dem wir davon träumten, mit London ein Leben lang Erinnerungen zu schaffen", schrieb Hilton mit Blick auf ihre beiden Kinder. Ihr Herz schmerze für diejenigen, die noch immer in Gefahr seien oder größere Verluste zu beklagen hätten. Das frühere It-Girl dankte "aus tiefstem Herzen" den Einsatzkräften und rief ihre Fans dazu auf, auf sich achtzugeben.