Carpendale stellte Welke ein Ultimatum

Howard Carpendale hatte sich nach der Sendung vom 24. April enttäuscht von Welke gezeigt. "Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können", sagte der Sänger unter anderem in einem Video auf Instagram. Welke sei wohl noch nie bei einem seiner Auftritte gewesen. Bei seinen Konzerten seien "feine Leute". Zudem stellte er Welke ein Ultimatum. Bis dieser sich nicht entschuldige, "gibt's zwischen uns beiden gar nichts zu besprechen".